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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.04.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Denizli'den, Sergen Yalçın'ın takımı için flaş kehanet!

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Denizli'den, Sergen Yalçın'ın takımı için flaş kehanet!

TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, 2-0 biten Fenerbahçe-Osmanlıspor maçını değerlendirirken, ligde küme düşme potasında yer alan takımların analizini de yaptı.

 

Mustafa Denizli'nin sözleri şöyle:

- Fenerbahçe'nin ilk golünde çok kritik bir karar oldu ama hakem Meler yardımcısının kararına uymak zorunda. Top kale çizgisinin içinde olup; yayıncı kuruluş da piero ölçümü ile bunu gösterdi. Tatsız, tuzsuz bir maç oldu.

- Fenerbahçea dına şampiyonluk için, kümede kalma potasındaki Osmanlıspor için geç kalınan bir maç oldu. Osmanlıspor geçen sene oynadığı futbolla hem keyif ve zevk verirken, hem de Avrupa'da çok iyi işler yaptı ama bu sene gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşattı.

TARAFTAR ŞAMPİYONLUĞA İNANMIYOR
- Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna inanmak isteyenler; tribünlerdeki Fenerbahçe taraftar sayısına bakarak anlayabilirler. Fenerbahçe bu kadar seyirci buluyorsa, taraftarlarının takımının şampiyon olamayacağı inancının görüntüsünü veriyor.

- Fenerbahçe kendi evinde futbol adına seyircisine tat, tuz vermiyor. Fenerbahçe bugün belki de ligin en etkisiz takımına karşı kazandı. Geçen haftaki Fenerbahçe ile bu haftaki Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark var.

EN AVANTAJLI TAKIM GALATASARAY
- Taraftar maçı izlerken, Valbuena takımın en renkli oyuncusu olarak görülüyor. Valbuena takımı için her şeyi yapıyor. Takıma dinamizm kazandırıyor. Seyirci bile Valbuena'nın top kaybına müspet tepki veriyor. Fenerbahçe'de oyunu çevirecek 2-3 oyuncusu var sadece. Taraftara keyif verecek oyuncu sayılı.

- Dolasıyla Fenerbahçe 3 rakibinin gerisinde kaldı. Galatasaray şampiyonluk yolunda bu havayı en çok teneffüs eden takım olarak gözüküyor.

- Aşağıdaki gruba bakarsak; eğer iki Ankara takımı Osmanlıspor ve Gençlerbirliği takımları küme düşerse, Ankaragücü de 1. Lig'de şampiyon olamazsa, Ankara'dan takım kalmayacak önümüzdeki sezon. Küme düşme potasında fikstüre baktığımızda ligde kalma açısından en şanslı olarak Konyaspor'u görüyorum. (Ajansspor)

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