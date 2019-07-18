Denizli Stadı, Süper Lig'i bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizli Stadı, Süper Lig'i bekliyor
GeriFutbol Denizli Stadı, Süper Lig'i bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
18.07.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Denizli Stadı, Süper Lig'i bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, kapasitesinin arttırıp zeminini tamamen yenilediği stadını, lige hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin taraftarın Süper Lig heyecanı yaşayacağı Atatürk Stadı’nın, 16 Ağustos’ta başlayacak ligin ilk haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Statta süren tadilat çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligi iyi bir giriş yapıp ligde kalabilmek için kadrosunun yanı sıra iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Stadı’nı da güçlendiriyor. Stadın tribünlerini baştan aşağı yenileyen ve kapasitesini 5 bin kişi arttıran yeşil siyahlı ekip, yaklaşık 4 metre aşağı çektiği zemini de yeniledi. Zeminin Süper Ligin ilk karşılaşması adına çalışmalarını hızlandıran Ege ekibi, çim ekmek yerine hazır çimi tercih etti. Ankara’nın Polatlı ilçesinden 3 karışımlı 4 mevsim dayanıklı olan rulo çimler, kesilip tırlara yüklenerek Denizli’ye getirildi. Gece Polatlı’dan kesilen 14 tır dolusu rulo çim, saha zeminine serildi. Saha zemini, çimlerin zemine uyum sağlayıp kök salması için yapılan çalışmaların ardından 16 Ağustosta başlayacak ligin ilk haftasında Atatürk Stadı’nda oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak
Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak

“FIFA standartlarında yapıldı”

Saha zeminine çimleri yerleştiren peyzaj mimarı Gökhan Kaya, zemine konulan dolgu malzemesinin FİFA standartlarında olduğunu belerterek, “Zeminimiz yaklaşık 50-60 santimetre civarı dolgunun üzerine kuruldu. Bu dolgu malzemesi tüm dünyada kabul edilen FIFA standartlarına uygun direnaj kanallarımız tüm dünyada kabul edilen sistemde yapıldı. Onun üzerine doğal malzemelerle hiçbir kırma malzeme olmadan doğal yuvarlak malzemelerle sıkışmayı engellemek adına dolgularımızı, katmanlarımızı yaptık. Yaklaşık 3 kademe farklı malzememiz var. En üstte de sıfır kum diye tabir ettiğimiz en ince malzememiz, onun üstüne de kumda yetişmiş özellikle direnaja etki etmemesi adına kumda yetişmiş geniş rulolar ile üst zemini tesis ettik” dedi.

“Ligin ilk haftasına hazır olacak”

Zeminin 2 gün içinde üzerinde futbol oynamaya hazır hale geleceğini aktaran Kaya, “Rulolarda kullanılan bitki çeşidi bu bölgeye uygun, bu bölgeye en yakın yer olan Ankara’dan, üretim olarak Ankara’dan seçilmiş yaz sıcaklarına ve kışın serinliğine uygun bitki türlerinden seçildi. Zeminimizin yaklaşık 15- 20 gün daha sürecek bakım çalışmaları devam edecek. Bu bakım çalışmaları kapsamında boşlukların doldurulması, rulonun sıkıştırılması tabi gübrelemeler ile de bitkinin kök atması ve üstteki yeşil aksamının görsel olarak kendine gelmesi sağlanacak. 15-20 gün sonra istediğimiz şartları sağladığımızda da artık zeminimiz futbol oynamaya müsait hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Denizli Stadı, Süper Ligi bekliyor

Denizli Stadı, Süper Ligi bekliyor

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Altınordu'da Ersel imzayı attı
Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak
Denizli Stadı, Süper Lig'i bekliyor
Didier Drogba'dan Seri paylaşımı