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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Denizli: “Olumlu görüntümüzü ilerleyen maçlarda da devam ettirmek istiyoruz”

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Denizli: “Olumlu görüntümüzü ilerleyen maçlarda da devam ettirmek istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Akhisarspor karşısında girdikleri pozisyonların yüzde 70-80’ini gole çevirdiklerini ve olumlu görüntülerini ilerleyen maçlarda da devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Denizli, Kasımpaşa’nın başında çıktığı ikinci maçında iyi futbol ile 3 puan aldıklarını ifade ederek, “Evimizdeki ikinci maçımızı da düşündüğümüz iyi futbol ve kazanarak bitirdik. Özellikle ikinci yarıda bu tarafımızı daha fazla ortaya koyduk. İlk yarıda tempomuz düşüktü. Golden sonra biraz güven ve rahatlık geldi. Güven içerisindeki rahatlık futbolcuyu olumlu etkiler. Girdiğimiz pozisyonların neredeyse yüzde 70-80’ini sonuca çevirdik. Bu bizim için önemli” diye konuştu.

“Olumlu görüntümüzü devam ettirmek istiyoruz”
Puan sıralamasında üstlerdeki yerlerini kaybetmek istemediklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, “Üst sıralardaki yerimizi kaybetmemek için puan ve puanlar almaya mecburuz. Çalışmalarımızı hafta içinde buna yönelik yaptık. Bundan sonra içeride dışarıda aynı görüntüyü devam ettirmek istiyoruz. Uzun bir yolculuk ve zorlu rakiplerle içeride ve dışarıda oynayacağız. İnşallah devam ettiririz” şeklinde konuştu.

“Milli takım arası sıkıntılı bir dönemdi”
Mustafa Denizli, milli takım arasında 6 futbolcusunda eksik çalıştığını ifade ederek, “Esasında milli takım arası sıkıntılı bir dönemdi. 6 tane futbolcumuz çok uzun seyahatlerden geldi. Birlikte çalışamadık. İki gün daha düşük tempoda çalıştık. Buradaki çalışmalarımızı bir yerde onlara göre planladık. İki gün birlikte çalışma imkanımız oldu. Normaldir. Milli takıma çok oyuncu gönderen takımlar zorluk çekiyor. Tek temennim futbolcularımın sakatlıksız dönmüş olmasıydı. Milli takımdan dönen oyuncularımdan iyi randıman aldım. İşimiz Kasımpaşa camiasını mutlu etmek. Mutlu etmeye devam ettiğimiz sürece daha önce yaşadıklarımın daha fazlasını yaşarız. Güzel atmosfer oluşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

Denizli, Kasımpaşa ile Avrupa kupalarına gitme hedefinin olduğunu söyleyerek, Avrupa’da hangi kupada mücadele edeceklerini de zaman içerisinde göreceklerini söyledi.

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