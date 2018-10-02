Denizli, Kasımpaşa'ya imzayı attı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli’yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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