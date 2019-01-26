Denizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"
GeriFutbol Denizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak-Fotoğraf : İHA
26.01.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Denizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadelenin üst sıraları yakından ilgilendirdiğini belirterek, her türlü sonuca açık bir karşılaşma olacağını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli çalışıtırıcı, Başakşehir’in liderliğini sürdürmek isteyeceğinin altını çizerek, “Biz de kendimize sene başında koyduğumuz hedefleri yakalamak için mücadele edeceğiz. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakika oynayacağız. Ağır geçen Alanyaspor maçının takım üzerinde yorgunluk oluşturması doğaldır. Bunu telafi etmek için çalışmalarımızı başlattık. Maç saatine kadar fizik kapasitemize ulaşırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Diagne, Veysel ve Josue sahada olmayacak"

Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında 4 oyuncudan yoksun sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçta aramızda olamayacak arkadaşlarımız var. Diagne, Veysel ve Josue Sa kart cezaları nedeniyle bu maçta sahada olmayacak. Diğer taraftan Khalili sakatlığı sebebiyle olmayacak. Koita’nın durumu da bizim için önemli, kendisi çalışmalarımıza parça parça katılıyor. Bunlar mazeret olsun diye söylemiyorum. Bunları değerlendireceğiz.”

"Taraftarımızın desteği artarak devam ediyor"

Denizli, turuncu-lacivertli ekibin kupadan sürpriz bir şekilde elendiğini aktararak, “Bu ligin güçlü ekiplerinden bir tanesiyiz. Her türlü sonuca açık bir 90 dakika bizi bekliyor. Taraftarımız takımının yanında ve son derece katkı sağlayarak devam ediyor. Hem bu katkıyı çoğaltacağız hem bu sayıyı arttıracağız. Kasımpaşa camiası sezon başında verdiğimiz sözlerin gerçekleşeceğini görecektir" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 135Milan - Napoli
    3
    MS2
    1,95
    9940kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avustralya Açık Erkekler Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...

Denizli: "Her türlü sonuca açık bir maç bizi bekliyor"

İtalya Serie A'da dev maç! iddaa'nın favorisi...

Maliye Piyango, deplasmanda Galatasaray'ı yendi