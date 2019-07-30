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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
30.07.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Denizli Basket’ten çifte transfer! Mishula ve Doğukan...

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Denizli Basket’ten çifte transfer! Mishula ve Doğukan...

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ukrayna Milli takımında da forma giyen Oleksandr Mishula ve Karesi Spor’dan Doğukan Sönmez’i renklerine bağladı.

İlk yabancı transferini Almanya 2’nci Lig ekibi Karlsruhe’den Davonte Lacy ile gerçekleştiren Denizli temsilcisi, Ukrayna Ligi ekiplerinden BC Dnipro’da forma giyen Oleksandr Mishula’yı kadrosuna kattı.

1.98 boyundaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezon takımıyla 46 maça çıkarken, 16.1 sayı, 2.4 ribaunt, 4.2 asist, 1.4 top çalma ve 2.5 top kaybı ortalamalarıyla ile oynadı.

Yerli oyuncu transferlerine de devam eden Denizli Basket, TBL ekiplerinden Karesi Spor’dan Doğukan Sönmez’i renklerine bağladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni sezonda takımlarına güvendiklerini belirterek, "Yapılan iç ve dış transferlerle takımımız güçlendi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi’nde Denizli ve Merkezefendi’yi en iyi şekilde temsil edecek. Takımımızın, bu sezonda da birçok başarıya imza atacağına inanıyoruz" dedi.

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