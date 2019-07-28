Kayserispor Deniz Türüç transferi için Galatasaray ile anlaştı! İşte bonservisi
Kayserispor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen bonservis ücreti pazarlığında anlaşma sağlandı.
Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü. Deniz Türüç, Galatasaray'dan yıllık 1.8 Milyon Avro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU!
Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında 3 Milyon Avro ve Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi taahhüt etti.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir bu teklife olumlu yanıt verdi.
Hikmet Karaman geçtiğimiz hafta oyuncusu Deniz Türüç hakkında bu açıklamaları yapmıştı...
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