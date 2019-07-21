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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.07.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Deniz Türüç'ten transfer şakası! "Helikopterle..."

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Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar’a 5-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve öğrencisi Bernard Mensah, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk hazırlık maçlarını oynadıklarını söyleyen Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Skor açısından memnun değiliz. İlk devre daha dengeliydi. Oyuncu değişikliği yapmadığımızda, kafamızda düşündüğümüz takım daha iyi ve dengeliydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor, yeni gelen oyuncular var. Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Eksik oyuncularımız var hücum bölgesinde. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Bundan sonraki Salzburg maçında bunun bir kat üstünü görmemiz gerekiyor. Rakip takım da İspanya’nın önemli takımlarından biri. En azından nerede olduğumuzu gördük. Sezon başında gelen arkadaşlarımız kampa, 11-12’sinde geldi. Biz 5’inde başladık. Bir haftalık bölümde birlikte çalışmaya başladık. 2-3 hafta içerisinde gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyabiliriz. Attığımız 2’nci golde mükemmel bir oyun anlayışı oldu. Bunların üstüne koya koya gideceğiz."

KARAMAN: DENİZ GİBİ BİR OYUNCUYU KAYBETMEK İSTEMEM

Deniz Türüç’e gelen transfer teklifleriyle alakalı gelen bir soruya Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından biri, takımın kaptanlarından biri. Bize özellikle hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı geçtiğimiz sezon. Böyle bir oyuncuyu ben kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili haberim yok. Benim haberim yok, haberim olan şeyleri söylüyorum" yanıtını verdi.

MENSAH: KAYSERİSPOR’UN BAŞARISINA ODAKLANDIM

Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ise "Neredeyse bir haftamızı doldurmak üzereyiz. Eibar gibi İspanya’dan gelen güçlü takımlara karşı oynamak gerçekten çok iyi, kendimizi görebiliyoruz. Bence gayet iyiydik çünkü ilk maçımız. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ben de bu maçta oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Birçok büyük kulübün kendisiyle ilgilenmesine yönelik yorum yapan Mensah, "Şu an ben Kayserispor futbolcusuyum, Kayserispor’un başarısına odaklanmam gerekiyor. Kayserispor’a odaklanıyorum ve çalışıyorum. Biliyorsunuz sezon öncesi kampını en iyi şekilde geçirmeye odaklanıyorum. Gelecekle ilgili her şey olabilir, şu anda onları düşünmekten ziyade kendi çalışmalarıma odaklanıyorum" diye konuştu.

DENİZ’DEN TRANSFER YORUMU

Öte yandan adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç, mücadelenin ardından basın mensupları ile şakalaştı. Bir basın mensubunun, "Seni helikopterle alacaklarmış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Deniz Türüç, "Öyle mi, benden daha fazla biliyorsunuz" diyerek espri yaptı. Deniz maçla ilgili olarak ise "Gol atamadım ama asist yaptım" yorumunu yaptı.

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