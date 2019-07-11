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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç için transfer savaşına girmişti. İki ezeli rakibin gözde ismi Deniz Türüç'ten transfer açıklaması geldi.

TRT Spor'a konuşan Deniz Türüç, "Her şeyin ortasında olmak bir taraftan güzel. Daha önemlisi, doğru haberlerin çıkması. Her haber doğru değil. Göz önünde olmak gurur verici bir şey. Bir kulüp ismi vermek doğru olmaz. Başkan ve menajerim bu konudan haberdar, gerekli görüşmeler yapılıyor. Hangi oyuncu büyük kulüplerde istemez ki? Benim de hayalim. Hayırlısı neyse o olsun. Önce kulüple anlaşılmalı, sonra oyuncuyla anlaşılır. Henüz oralarda değiliz daha. Benim konum futbol oynamak, o konular yönetimin konusu" dedi.

Galatasarayda Banega transferi rafa kalktı
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Hiçbir zaman 'Türkiye'de bu kulübü' istiyorum diye bir duygusu olmadığının altını çizen yıldız futbolcu, "Küçükken Hollanda ve İngiliz futbolunu takip ediyordum. Şunu seçmiştim dersem yalan olur" ifadelerini kullandı. 

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'den Yasir Subaşı ve Galatasaray'dan Ozornwafor ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Bedir, bu transferlerin Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtmişti.

Hikmet Karaman oyuncusu Deniz Türüç hakkında bu açıklamaları yapmıştı...

Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç'e övgü dolu sözlerKayserispor'da ismi büyük kulüplerle anılan gurbetçi futbolcu Deniz Türüç, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Teknik direktör Hikmet Karaman ise oyuncusunun büyük takımlarda forma giymesinden gurur duyacağını sözlerine ekledi.
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Deniz Türüçten transfer açıklaması Fenerbahçe ve Galatasaray...
 
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