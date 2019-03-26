Deniz Türüç müthiş döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDeniz Türüç müthiş döndü
GeriFutbol Deniz Türüç müthiş döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
26.03.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Deniz Türüç müthiş döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Türüç müthiş döndü

Fatih Terim döneminde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen, ancak Lucescu’nun son takımında yer almayan Deniz Türüç, Şenol Güneş’in gözdesi olmaya aday.

Fatih Terim döneminde ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilen, ancak Lucescu’nun son takımında yer almayan Deniz Türüç, Şenol Güneş’in gözdesi olmaya aday.

Kayserispor forması altında gösterdiği başarılı performansın ardından Şenol Güneş görevindeki ilk aday kadrosunda yer alan 26 yaşındaki futbolcu Moldova karşısında kariyerinde bir ilki yaşadı, Ay-Yıldızlılar’la sahaya 11’de çıktı.

Hocasının kendisinden istediklerini harfiyen yerine getiren Deniz, 53. dakikada Cenk Tosun’un attığı golün asistini şık bir ortayla yaptı. 70’te ise aynı güzellikte bir ortayla daha Kaan Ayhan’a gol attırdı. Sahada kaldığı süre boyunca mücadelesi ve hırsıyla alkış alan isimlerden biri olan Kayseri’nin yıldızı, milli takımın vazgeçilmezlerinden biri olabileceğini gösterdi.

‘En özel gün’

4. milli maçında ilk kez skora katkı yapmayı başaran Deniz, “Benim için çok özel bir gündü. Çok mutluyum. Umarım Milli Takım’a her zaman katkı verebilirim. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samuel Eto'o şoku! 20 milyon TL...

Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!

Hamit Altıntop: "Çok pislik var. Herkes atıp tutuyor...'

Cristiano Ronaldo depremi! Yıkıldılar...