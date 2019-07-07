Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında?
İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ün adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la transfer haberleriyle anılıyor. Bu gelişmenin ardından, Deniz Türüç'ün kim olduğu ve kariyeri futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında?
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Hollanda doğumlu Milli futbolcu Deniz Türüç'ün kim olduğu ve kariyeri en çok merak edilenlerden oldu. İşte, Deniz Türüç'e ilişkin tüm detaylar...
29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.
2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.
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