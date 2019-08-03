Deniz Türüç Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardığı Deniz Türüç, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardığı Deniz Türüç, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Gece geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na inen futbolcuyu Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Deniz Türüç ve ailesi daha sonra konaklayacakları otele geçti.
Kayserispor formasıyla son 4 sezonda çıktığı 144 karşılaşmada 28 gol atıp 24 de asist yapan Deniz Türüç, sağlık kontrolünden geçecek.
Deniz Türüç'ün sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisi ile yapılacak görüşmelerin sonucunda transfer neticelendirilecek.
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