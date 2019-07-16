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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
16 Temmuz 2019 - 08:00,

Deniz Türüç transferinde son dakika!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Sarı kırmızılılar transferde daha önce Ryan Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray’ın ilgilendiği isimlerden bir başka isim hakkında da sıcak gelişmeler var.

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Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne açıkça ifade etti.

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Teknik direktör Fatih Terim de transfere onay verdi ancak Kayserispor’un bonservis pazarlığında kapıyı 7 milyon Euro’dan açması Galatasaray’ın beklemeye geçmesine yol açtı.

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Yapılan takviyeler sonrası 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynadığı mevkideki futbolcu sayısının çoğalması da Galatasaray yönetiminin görüşmeleri askıya almasında önemli rol oynadı.

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Sarı kırmızılılar milli oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro ayırdı.

7iNDiRiM BEKLENiYOR

iNDiRiM BEKLENiYOR

Süper Lig’den başka talipleri de olan Deniz Türüç’ün bonservis bedelinde indirim yapılmadığı taktirde transferden tamamen vazgeçilecek.

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Deniz Türüç'ün milli takım döneminde çok iyi anlaştığı teknik direktör Fatih Terim'le yeniden çalışmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

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Yıldız futbolcu Kayserispor'u bonservis bedelinde indirim yapılması için ikna etmeye çalışacak.

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Dört sezondur Kayserispor forması giyen Deniz, 146 resmi maçta 29 gol attı, 24 asist yaptı.

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