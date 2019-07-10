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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
10.07.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Deniz Türüç bombası patlıyor!

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Deniz Türüç bombası patlıyor!

Fenerbahçe, Deniz Türüç’ün transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 3.5 milyon Euro+iki futbolcu teklifini Kayserispor kabul etti. Detaylar görüşülüyor.

Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün işini de bitiriyor. Sarı- Lacivertliler, Deniz'e karşılık 3.5 milyon Euro, Alper Potuk ve Yasir Subaşı'nı takas olarak önerdi.

ALPER'İN MAAŞI SORUN

Kayserispor Yönetimi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife olumlu yaklaştı. Ancak Alper'in yıllık 2.2 milyon Euro kazanması Kayserispor yönetimine fazla geldi. Alper dışında Yasir Subaşı'nın transferini kabul eden Kayserispor Yönetimi diğer oyuncunun da belirlenmesinden sonra bu transfere onay verecek. Bu tür detayların sonlandırılmasından sonra Deniz Türüç'le anlaşmanın tamamlanacağı ve imzaların karşılıklı olarak atılacağı belirlendi.

Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak
Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak

BEDİR: ALPER'İN MAAŞI ÇOK YÜKSEK

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'e karşılık takasta adı geçen Alper'in transferinin mümkün olmadığını söyledi. Bedir, Alper'in maaşı çok yüksek" dedi.

Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç'e övgü dolu sözlerKayserispor'da ismi büyük kulüplerle anılan gurbetçi futbolcu Deniz Türüç, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Teknik direktör Hikmet Karaman ise oyuncusunun büyük takımlarda forma giymesinden gurur duyacağını sözlerine ekledi.
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Deniz Türüç bombası patlıyor

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