Deniz Türüç: "Avrupa’ya en kısa yol kupa"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDeniz Türüç: "Avrupa’ya en kısa yol kupa"
GeriFutbol Deniz Türüç: "Avrupa’ya en kısa yol kupa"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
08.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Deniz Türüç: "Avrupa’ya en kısa yol kupa"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Türüç: "Avrupa’ya en kısa yol kupa"

Kayserispor’un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, "Önceliğimiz tabii ki lig. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde bir kupa maçı var. Onu da iyi değerlendirmek istiyoruz. Avrupa’ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig" dedi.

Kayserispor forması giyen gurbetçi futbolcu Deniz Türüç, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel yaptığı açıklamada ligin ilk yarısını değerlendirirken, lig ve kupadaki hedefleriyle ilgili de konuştu.

"KAYSERİSPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Süper Lig’in ilk yarısına kötü başladıklarını ama sonuna doğru iyi performans gösterdiklerini dile getiren milli futbolcu, "Ligin ilk yarısı bizim için zor oldu. Hoca değişikliği yaşadık. Takım içinde ister istemez bazı sorunlarımız vardı ama bu sorunlar sadece bizde değil her kulüpte olan sorunlar. Sorunları istediğimiz gibi çözemedik. Sıkıntılara girdik, arka arkaya mağlubiyetler aldık, sakatlıklar oldu. Son 3 maçımıza bakarsak, 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Yeni hocamız var ve sakatlarımız döndü. 2 oyuncumuz hariç tam bir ekip olduk. Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç sakatlandı. Bu coşkuyla devam edersek, sakatlık ve kötü bir şey yaşamazsak Kayserispor’u layık olan yere getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"KARAMAN TAKTİKSEL AÇIDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR HOCA"

Türüç, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın oyunculara yaklaşımının çok farklı olduğunu vurgularken, "Çok tecrübeli ve iyi bir hoca. Özellikle taktik açıdan güçlü bir hoca olduğunu daha önce gösterdi. Şimdi yine gösteriyor. 3 maçtan 7 puan almak kolay değil. Çok iyi bir hoca. Futbolcularla arası da çok iyi. Ayrıca taktiksel açıdan çok güçlü bir hoca" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’YA EN KISA YOL KUPA AMA ÖNCELİĞİMİZ LİG"

Deniz Türüç, bu sezon önceliklerinin Süper Lig’i üst sıralarda bitirmek olduğunu söylerken, "Önceliğimiz tabii ki lig. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde bir kupa maçı var. Onu da iyi değerlendirmek istiyoruz. Avrupa’ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig" açıklamasını yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Sakatlıkları nedeniyle milli formaya uzak kalan Türüç, "Milli takım her zaman gurur verici bir yer. Her zaman orada olmak istediğim bir gerçek. Onun için çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki kamplara çağrılırım" diye konuştu.

Kayserispor formasıyla Süper Lig hedefi hakkında da gurbetçi oyuncu, "İnşallah şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 419Tottenham - Chelsea
    3
    2,5Üst
    1,60
    3770kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova

James Harden, Denver Nuggets'a 'dur' dedi!

Banvit'in konuğu Ventspils

Başakşehir, Fenerbahçeli yıldızın peşinde