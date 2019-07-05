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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.07.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Deniz Türüç açıklaması! Kayserispor...

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Deniz Türüç açıklaması! Kayserispor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonunu kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla açtı.

Kayserispor Kadir Has Tesislerinde yapılan antrenman teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başladı. Antrenmana Bernard Mensah, Silviu Lung, Atila Turan, genç futbolcular ve yeni transfer Mert Kula katıldı. Antrenmanda 10 günün yoğun geçeceğini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Antrenmanlara katılım olarak sayımız yeterince olmayabilir. Geçen sezon tamamlandıktan sonra Deniz Türüç ve Artem Kravets gibi futbolcularımız milli takıma gitmişti. Sakıb Aytaç askere gitmişti ona da 4-5 gün izin verdik. Giden oyuncularımızın yerine Kayserispor'a yakışır şekilde transferlerimizi yapıp lige hazır halde girmek istiyoruz" dedi.

"BABA TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Yeni transferler hakkında konuşan Karaman, "Ziya oynadığı ligde kendini ispat etmiş bir arkadaşımız. O da forma yarışı içerisine girecek. Bu arkadaşlar iyi oyuncular, yönetimimize teşekkür ediyoruz. Baba transferlerimiz olacak. Esas transferlerimiz Süper Lig'de bizi ayakta tutacak bize yukarılara doğru ivme kazandıracak oyuncu gruplarını bekliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu inanılmaz derecede çalışıyor. Ben de olayın içerisindeyim. Hayırlı olsun. Genç futbolcularımız var. Onlar geçen sezon 4 ay boyunca benimle antrenman yaptılar. Onların bir kaçının da takıma girmesini bekliyorum" diye konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ MESELESİ YÖNETİMSEL"

Karaman, Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: "O konu yönetimsel bir konu. Bana soracak olursanız bizim her futbolcumuza transfer teklifi gelebilir. Önemli olan kulüplerin ekonomik anlamda kendilerini rahatlatacak bir transferi yapabilmesi. Yoksa Deniz Türüç, Kayserispor için çok önemli bir futbolcu. Hangi teknik adam Deniz gibi oyuncuların takımdan ayrılmasını ister. Oradan gelecek paranın takıma büyük katkı yapacağı durumlarda kulüp kendi çıkarlarını düşünmek zorunda. Şu an hiç bir şey yok." Karaman hazırlık maçlarının tarihlerini büyük ölçüde belirlediklerini kaydederek, 2'nci etap kampı için 16 Temmuz'da Avusturya'ya gideceklerini kaydetti.

PLANGE DENENECEK

Bu arada İstikbal Mobilya Kayserispor, Burkina Fasolu sol kanat oyuncusu Nii Plange'yı (30) denemeye aldı. Sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte Nii Plange'nin Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın tavsiyesi ile denenmeye alındığı öğrenildi. Nii Plange antrenmanda Hikmet Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.

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