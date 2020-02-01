Deniz Sarıtaç o fotoğrafı açıkladı! Trabzonspor...

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Trabzonspor'un dün düzenlediği imza törenindeki fotoğrafına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarıtaç, bordo mavili ekipte tercüman olarak işe başladığı iddialarını net bir dille yalanladı ve yalnızca iki Brezilyalı futbolcunun imza töreni için orada bulunduğunu söyledi.

Deniz Sarıtaç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam sosyal medyada yer alan “Trabzonspor ile takım tercümanı olarak anlaştı” haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Yeni profesyonel kariyerim doğrultusunda iki Brezilyalı oyuncunun transferi konusuyla alakalı olarak orada bulunduğumu paylaşmak istedim. Hayatımı, kariyerimi devam ettirmek mecburiyetindeyim. Hiçbir kulübün çalışanı değilim. Bir menajerlik şirketinde çalışıyorum. İşimi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Saygılarımla.Son bir not: bir tweet sildigim iddia ediliyor. Cok sukur hic tweet silmedim, varsa ekran resmi koyabilen koysun, öyle bedavadan sallamak yok :) ama kendi bilgisayarında fotoşopla yapmak yok baştan anlaşalım :) malzemeyi yanlış yerde arıyorsunuz"





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