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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Deniz Sarıtaç ayrılığı açıkladı: Yönetim Kurulu iradesiyle...

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Deniz Sarıtaç ayrılığı açıkladı: Yönetim Kurulu iradesiyle...

Fenerbahçe'nin tercümanlarından Deniz Sarıtaç'ın görevine kulüp tarafından son verildi. Sarıtaç ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin tercümanlarından Deniz Sarıtaç'ın görevine kulüp tarafından son verildi.

Samet Güzel'in ardından tercümanlık görevine getirilen ve 5 dil bilen Deniz Sarıtaç 6 yıldır sarı lacivertli kulüpte görev yapıyordu.

Sarıtaç konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu;

"Bugün itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun iradesiyle, kulüpteki görevim sona erdi. Henüz öğrenciyken stajyer olarak kapısından girdiğim Fenerbahçe’de, gurur dolu 6 yıl geçirdim.

Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı tercümanlığı görevini yürüttüğüm süre zarfında her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Bu konuda vicdanım çok rahat bir şekilde ayrılıyorum. Kimsenin adamı olmadan, doğru bildiğim şekilde çalıştığım yere hizmet gayretiyle işimi yaptığımı düşünüyorum.
Her zaman profesyonel kalmaya, kimseyi kırmamaya çalıştım. Mesleki anlamda aldığım her övgüyle gururlandım, daha da iyisini yapmaya odaklandım. Her yapıcı ve içten eleştiriyi de muhakkak dikkate aldım.

Öncelikle bu kulüpte geçirdiğim sürede üzerimde çok emeği bulunan, işimle ilgili en büyük zorlukları yaşadığım günlerde, daha yolun başında bir gençken ve ne yapacağımı bilemezken, bana fazlasıyla değer verip, beni sahiplenip bu kulüpteki yolumun açık olmasını sağlayan, kariyerimin bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan Sn. Aziz Yıldırım’a, günlük rutinde bana yol gösteren, destek olan, her zaman en iyisi olabilmem için belki de bilmem gerekenden fazlasını öğreten Sn. Hasan Çetinkaya’ya teşekkür ederim.

İşim gereği birçok değerli teknik adam, çok sayıda yıldız futbolcu ve Fenerbahçe için gece gündüz emek veren kıymetli profesyoneller ile çalıştım. Her biriyle çok özel anılar biriktirdim, her birinden yeni bir şey öğrendim. Bu anlamda tüm hocalarıma, tüm futbolcu abi, kardeş ve dostlarıma, tüm profesyonellere ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ve taraftar... Sosyal medyada, statta, sokakta yürürken kendimi değerli hissettirdiniz. Benim için en kıymetli olanı yaptınız, yan faktörlerle değil, mesleğimle övdünüz her zaman. Kafamdaki tek düşünce her zaman yaptığım işle bilinmekti, bana bunu en özel sevgi ve saygı sözcükleriyle gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Birlikte 1 yıllık bir çalışma süresini geride bıraktığımız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç’a ve yönetim kuruluna bundan sonraki dönemde kalpten başarılar diliyorum.

Hoşçakalın,

Deniz Sarıtaç"

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