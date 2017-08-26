Deniz Naki'ye yumruklu saldırı!

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif mücadelesinde maça bir kişi girdi.
Sahaya giren kişi serbest atış kullanma hazırlığındaki deniz naki'ye arkadan saldırdı ve futbolcuya vurarak onu yere yıktı. Saldırı sonrası tüm futbolcular olay yerine koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
Deniz Naki'nin adı son olarak bir gözaltı olayıyla anılmıştı. Naki, kendi adına açılmış bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ancak kısa süre içinde hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılmış ve serbest bırakılmıştı.