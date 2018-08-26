Deniz Kadah hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde, İzmir temsilcisinin forvet oyuncusu Deniz Kadah soyunma odasında baygınlık geçirdi. Kadah, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
BeIN Sports'un haberine göre 32 yaşındaki oyuncu maç sonrasında baygınlık yaşadı. Deniz Kadah baygınlık geçirmesinin ardından hemen hastaneye götürüldü.
Deniz Kadah maçta 90 dakika forma giydi. Futbolcuların sıcak havadan oldukça etkilendiği görüldü. Hakem Cüneyt Çakır, iki kez maçı durdurup su molası verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle