Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktığını açıkladı
FIFA kokartı elinden alınan ve il hakemliğine düşürülen Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktığını açıkladı.
Bitnel kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakemliği bıraktım. Dilekçemi gönderdim. 2016'da yaşanan maçtan (Trabzonspor - Galatasaray maçı) ötürü zorluklar yaşadım. Yıprandım. Sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim ve bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun." ifadelerini kullandı.
Deniz Ateş Bitnel futbolcu olarak katıldığı Masterlar maçında karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Ağaçlı'yı dövdüğü şeklindeki haberleri yalanlayarak, "Bahse konu olan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 20 yıllık arkadaşım Mehmet Ağaçlı'ya maç içinde "beklemediğin anda arkanda biteceğim" diye espri yapmıştım. Tam koşup göğsümle şaka yapacakken dengesini kaybetti ve yere düştü" şeklinde konuştu.
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