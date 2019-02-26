Deneyimli teknik direktör gözyaşlarını tutamadı
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Trabzonspor'u eleyerek kupada yarı finale yükseldikleri maçın sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
Ahmet Taşyürek, Trabzonspor'u kupanın dışına ittikleri maçın arından, yayıncı kuruluş A Spor'a yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Buralara gelene kadar çok acılar çektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Valla 15 dakika kötü oynadık. Tam toparladık, sonra da golü yedik. Devre arası oyuncularıma "Siz oynayın, biz kazanacağız" dedim. Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da bizi rahatlattı. Maestro gibi takımı yönlendiriyordu. 3 tane üst üste, 2 tanesi final olmak üzere 5 tane play-off kaybettim. Bugüne kadar çok final kaybettim, buralara gelene kadar çok acılar çektim. Bakıyorum, bu sene bir sürü güzellikler yaşıyoruz. Ne mutlu..." diyerek sözlerini noktaladı.
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