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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.01.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Deneyimli antrenör son yolculuğuna uğurlandı

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Deneyimli antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden deneyimli antrenör Yıldırım Uran, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk futbolunun deneyimli antrenörlerinden Yıldırım Uran toprağa verildi. Karşıyaka’da bulunan Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Uran’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yıllarca birlikte çalıştığı Hamza Hamzaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de katıldı. Uran’ın cenazesine Antalyaspor ve İzmirspor takımları da tam kadro olarak katıldı. Eski futbolcular, teknik direktörler ve yöneticiler de Uran’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Uran’ın naaşı Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedildi.

Yıldırım Uran kimdir?

1955 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yıldırım Uran, 1999-2000 yılında Siirtspor’un başında Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı. Birçok Ege kulübünde yıllarca görev yapan Uran, 2008 yılından bu yana Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinde yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu. Hamza Hamzaoğlu’nun 2015/2015 sezonunda Galatasaray’ın başında yaşadığı şampiyonlukta Uran da şampiyon ekibin içerisinde yer almıştı.

Deneyimli antrenör son yolculuğuna uğurlandı

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