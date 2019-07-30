Denetim kuruluna mahkemeden kötü haber
Mart ayında gerçekleşen mali genel kurulda ibra edilmeyen denetim kurulu için dün sürpriz bir gelişme yaşandı.
İstinaf 4.Hukuk Dairesi tarafından denetim kurulunun ibrasızlığına ilişkin mahkemece verilmiş ihtiyarı tedbir kararı kaldırıldı.
Denetim kurulunun talebi de reddedildi. Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre bu kararla denetim kurulunun yeniden seçilmesi gerekiyor.
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