deneme spor widget haber

Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlarınTeknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Canlı Sonuç - Üzgünüz yakın zamanda maç bulamadık.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

GS Puan Durumu Süper Lig SIRA TAKIM O AV P 1 Önceki 1 Galatasaray 4 8 10 2 Önceki 2 Beşiktaş 4 4 10 3 Önceki 4 Başakşehir 4 1 9 4 Önceki 8 Trabzonspor 4 2 7 5 Önceki 9 Göztepe 4 2 7 6 Önceki 11 Kayserispor 4 0 7 7 Önceki 3 Akhisar Bld. Spor 4 -1 7 8 Önceki 13 Bursaspor 4 2 6 9 Önceki 5 K. Karabükspor 4 1 5 10 Önceki 6 Fenerbahçe 4 0 5 11 Önceki 7 Kasımpaşa 3 1 4 12 Önceki 10 Malatya Bld 3 0 4 13 Önceki 16 Alanyaspor 4 -1 4 14 Önceki 12 Konyaspor 4 -1 3 15 Önceki 15 Antalyaspor 4 -2 3 16 Önceki 14 Sivasspor 4 -4 3 17 Önceki 17 Osmanlıspor 4 -6 1 18 Önceki 18 Gençlerbirliği 4 -6 1

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)