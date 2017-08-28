deneme spor widget haber

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  • Kocamana şok sözler Adamı keserler...
  • Kocamana şok sözler Adamı keserler...
  • Kocamana şok sözler Adamı keserler...
  • Kocamana şok sözler Adamı keserler...

Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlarınTeknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Ozan Tufan’a ‘Kebapçı’ şoku!!
Ozan Tufan’a ‘Kebapçı’ şoku!!
Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarların 'Kebapçı' protestosuna maruz kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

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Üzgünüz yakın zamanda maç bulamadık.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

GS Puan Durumu
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray4810
2Önceki2 Beşiktaş4410
3Önceki4 Başakşehir419
4Önceki8 Trabzonspor427
5Önceki9 Göztepe427
6Önceki11 Kayserispor407
7Önceki3 Akhisar Bld. Spor4-17
8Önceki13 Bursaspor426
9Önceki5 K. Karabükspor415
10Önceki6 Fenerbahçe405
11Önceki7 Kasımpaşa314
12Önceki10 Malatya Bld304
13Önceki16 Alanyaspor4-14
14Önceki12 Konyaspor4-13
15Önceki15 Antalyaspor4-23
16Önceki14 Sivasspor4-43
17Önceki17 Osmanlıspor4-61
18Önceki18 Gençlerbirliği4-61

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

deneme spor widget haber

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Hürriyet Spor Yazarından

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

Oğuzhan'ı Arda Turan mı aldırmadı?? Milli Takım iddiası...
6 Fotoğraf
Oğuzhan'ı Arda Turan mı aldırmadı?? Milli Takım iddiası...

Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.

Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)

 

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