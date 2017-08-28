deneme spor widget haber

Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.Dplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlarınTeknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.
Ozan Tufan’a ‘Kebapçı’ şoku!!Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarların 'Kebapçı' protestosuna maruz kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.
Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)
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|5Önceki9
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|6Önceki11
|Kayserispor
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|7Önceki3
|Akhisar Bld. Spor
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|8Önceki13
|Bursaspor
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|5
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|-6
|1
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|4
|-6
|1
Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.
Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)
Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.
Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)
Deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarların Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sosyal medyada sert bir şekilde eleştirmesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan sürpriz bir çıkış geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Ersun Yanal'a çağrılarda bulunarak sarı lacivertli takıma geri dönmesini istedi.
Tecrübeli teknik adam 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. (Haber61)