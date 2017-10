Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, uzun süredir VAR konusunda somut adımlar atılması gerektiğini savunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu bir grup takımın avantajına ya da bir diğer grubun dezavantajına olacak bir şey olarak görmüyorum. Adaletsizliğin, taraflı yönlendirmelerin, hakemlerimiz adına yetersizliklerin ya da form düşüklüklerinin çaresi olarak görüyorum. Futbol, hak edenin kazanması gereken bir oyun. Hatalarla, yorgunluklarla, şaibelerle kirlenmemesi gereken bir oyun. Son günlerde futbol gündemimizde birçok hayal kırıklıkları, problemler ve çözümsüzlükler varken, çözümü belli olan hayati konularda isteksiz davranmamalıyız. Video hakem teknolojisi, bu kaygıların çoğunu ortadan kaldıracağı gibi hakemlerimizi, federasyonu ve yan kuruluşları rahatlatacak, hakemlerimize ve hakemlik mesleğine saygınlık kazandıracak bir teknolojidir."

Türkiye'de maç yönetim kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini anlatan Gümüşdağ, "Hakemlerimizin art niyetli olduğunu söyleme hakkımız yok ama Türkiye'de maç yönetim kalitesinin mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Profesyonel hakemlik kriterlerini karşılayamayan, baskı altında tarafsızlığını ya da otoritesini koruyamayan hakemlerimiz için bir önlem almadığımız sürece, gördüğünüz üzere ligin dengesi bozuluyor. Bu durum liglerimizde mücadele eden her takım için potansiyel bir sorundur ve mutlaka adreslenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

BİR AN EVVEL...

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in konuyla ilgili açıklama yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Demirören'in konuyla ilgili ihtiyatlı yaklaşımını, daha önce defalarca prensip mutabakatına varmamıza rağmen somut adımlar atmakta gecikişini, yaptığı açıklamalarla bugün itibarıyla aslında bu yeniliğe sıcak bakmadığını duyuyor ve izliyorum. Kendisi TFF başkanı sıfatıyla bu açıklamaları yapma hakkına tabii ki sahiptir, fakat ben Başakşehir Futbol Kulübü olarak, ki diğer kulüplerimizin de istisnasız her hafta canı yanarken ve bu aile bütünlüğünü bozmamak adına gene de seslerini fazla yükseltmemeye özen gösterirken, endişeli olduğumuzu ve 'hiçbir şey yapmamanın' bir çözüm olmadığını tekrarlıyorum."

VAR sistemiyle ilgili uzun süredir çalışmaların yapıldığını aktaran Gümüşdağ, "TFF'nin bundan birkaç ay önce, istekle ve ortak mutabakatla tüm futbol paydaşlarına söz verdiği gibi VAR'a geçiş takvimini ve yol haritasını (Şu ana kadar kaç saat eğitim verildi, bundan sonra kaç saat planlandı, ne zaman hayata geçecek?) bir an evvel görmek istediğimizi tüm kamuoyunun önünde deklare ederim. Bunu bir an evvel görmek istiyoruz ve bu talebimizi gerekirse her gün kendilerine hatırlatacağız. Video hakemlik teknolojisinin bir an evvel hayata geçmesi için artık daha sık gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun ilk günden beri hararetli savunucusu olduğum için bu açıklamayı bizzat kendim yapmak istedim. Konuyu gündemde tutabilmek benim için artık bir önceliktir." değerlendirmesinde bulundu.