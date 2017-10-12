Riva'da dün düzenlenen ve Ampute Futbol Takımı’nın ödüllendirildiği törende gazetecilerle biraraya gelen Demirören, Video hakeme karşı olduğunu söyledi.

Demirören şöyle konuştu:

“Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşümü soruyursanız, lig devam ederken sistem değişmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum.”

“Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı” diyen Demirören, bu konuda da çalışmaların devam ettiğini diye getirdi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN BEYANATLARINI ÖNEMSİYORUZ!

Demirören, “Yabancı kontenjanı 2019’a kadar geçerli. Şu an için yeni bir düzenleme olmaz sınırsız kaldırılması için. Ancak sezon sonunda yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Biliyorsunuz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyenatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri ilk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız.” Dedi.

PALABIYIK 7 KARAR VERDİ, 5'İ DOĞRU

Kulüplerin ve teknik adamların, yanlış transfer tercihlerini, sahaya sürülen yanlış kadroları –sorgulamayıp, sadece hakemler üzerinde yoğunlaştığını ifade Demirören, “Hakemler günah keçisi ilah ediliyor. Kulüpler ve teknik adamlar, yanlış transferler tercihlerini, sahaya sürülen yanlış kadroları –sorgulamayıp, sadece hakemler üzerinde yoğunlaşıyor. Dünyanın her tarafında hakem hatası oluyor, Avrupa Şampiyonası’nda da, Dünya Şampiyonası’nda da. Ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5’i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo’nun golü). Diğeri Cenk’in ayağına basılmasında penaltı olayı. Ama onu ekrandan tekrar pozisyonlarda herkes gördü. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi.” diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ...

TFF olarak altyapıya önem verdiklerini, yatırım yapıp emek verdiklerini belirten ve futbolun en büyük problemi olarak alt yapı sorununu gördüğünü söyleyen TFF Başkanı, “Kulüpler altyapıya yatırım yapmıyor. Kulüpler bizden altyapıya bütçesi istedi. Yıllık olarak Bu rakam toplamda 50 milyon TL. Bu çok abartılı bir rakam. Federasyonda böyle bir para yok. Ayrıca kulüplerin altyapısındaki antrenörler, futbolculuğu bırakan isimler. Bunların kaçı faydalı oluyor, işte burası soru işareti. Biz TFF olarak altyapıya eğiliyoruz. Emek harcıyoruz. Ama kulüpler kendi oyuncusunu yetiştirmiyor.”