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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.01.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Demirören: "UEFA kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekliyor"

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Demirören: "UEFA kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekliyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı anlatmak için dün UEFA'yı ziyaret etti.

Kulüplerin mali sorumlulukları konusunda devrim niteliğinde bir yapılandırma hazırlığında olan TFF, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detaylarını en ince ayrıntılarına kadar UEFA'ya sundu.

Başkan Yıldırım Demirören ve ekibinin CFCB Kurulu'na yaptığı sunumda yapılandırma ve yeni finansal fair-play talimatı ve sistemi hakkında bilgiler verildi. Demirören konuşmasında, "Kulüplerimizin finansal sıkıntılarını biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyla ilgili çalışıyorduk. Bankalar Birliği'nin kulüplerimizin borçlarını yapılandırmasına paralel olarak biz de yeni finansal fair-play sistemini hayata geçirerek kulüplerimize sürdürülebilir bir sağlıklı yapı kazanmalarını sağlayacağız. Bırakın bundan sonra kulüplerimizi gerekiyorsa biz cezalandıralım. Çok sıkı denetleme ile umarım buna bile gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kurul üyelerinin sorularını samimiyetle cevaplandıran Demirören projenin başarılı olması için gerekenin yapılacağını detaylarıyla anlattı. Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ilki yapıp, kendilerini bilgilendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin önemine dikkat çekildi. Başkan Yıldırım Demirören toplantı sonrası yaptığı açıklamada da TFF ile TBB'nin kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için yaptığı anlaşmayı UEFA'nın desteklediğini vurgulayarak, "UEFA kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekliyor. Kulüpler de ona göre bakacaklar" ifadesini kullandı.

Toplantı bitiminde TFF heyeti UEFA Genel Sekreteri'ne de nezaket ziyaretinde bulunup yeni proje hakkında bilgilendirme yapıp, fikir alışverişinde bulundu.
Bu arada UEFA ile görüşen TFF heyetinde Başkan Demirören'in yanı sıra Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.

UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi Sinan Güreli de toplantıda hazır bulundu.

 

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