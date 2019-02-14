Demirören Haber Ajansı’ndan açıklama
Demirören Haber Ajansı (DHA), Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak açıklama yayımladı.
Demirören Haber Ajansı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığına dair ortaya atılan iddia DHA kaynak gösterilerek çeşitli hesaplarda yayınlanıyor.
DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir. Türk futbol kamuoyunun bilgisine sunarız."