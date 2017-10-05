Demirkol'dan flaş açıklama: Demirören yönetimi artık çöktü

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım Demirören yönetimini eleştiren Demirkol, 'Yıldırım Demirören yönetimi artık çöktü. Yeni bir yönetime Türk futbolunun ihtiyacı var. İzlanda maçında Cenk Tosun'a mecburuz. Bu Milli Takım Çocuk Kulübü, federasyonun yaptığı en iyi iş. Kurulların gerçek hukukçulardan oluşması lazım. Ben olsam futbolla hiç alakası olmayan hukukçuları toplarım oraya.Mesela yabancı kurullar olsun. Yabancı hakemden önce yabancı hukukçular olsun. Sadece kuralları uygulasınlar.' ifadelerini kullandı.