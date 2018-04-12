Demir İnşaat Büyükçekmece, Maric'i kadrosuna kattı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Hırvat oyuncu Marin Maric'i renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisi, 21 Şubat 1994 doğumlu ve 2,11 metre boyundaki Maric'le sözleşme imzalayarak pota altını güçlendirdi.
Hırvat pivot, son olarak forma giydiği Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından DePaul Üniversitesi'yle 28 maçın 27'sine ilk 5'te başladı, 13,6 sayı, 6,7 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Demir İnşaat Büyükçekmece, 16 takımlı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 24 hafta sonunda 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ve averajla 14. sırada bulunuyor.
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