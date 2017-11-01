Demir İnşaat Büyükçekmece evinde galip







Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aliaksandr Syrytsa (Belarus), Kfir Mualem (İsrail)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 8, Wright 16, Melih Yıldız, Kairys 15, Moldoveanu 9, Stojanovski 9, Oğulcan Baykan 4, Simpson 11, Burak Can Yıldızlı 7, Burak Selen, Merthan Mutlu 7

Sigal Priştine: Shoshi 6, Berisha 6, Veseli, Rugova 8, Lawrence 18, Esho 9, Azemi, Hajrizi 6, Martin 6

1. Periyot: 25-9

Devre: 57-29

3. Periyot: 73-45

Mavi-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Sigal Priştine ise ilk kez mağlup oldu.

Demir İnşaat Büyükçekmece, karşılaşmaya Kairys ve Moldoveanu'nun basketleriyle ilk 3 dakikada 8-0'lık seri yakalayarak başladı. Mavi-beyazlılar, Walker'ın 4. dakikada kaydettiği isabetlerle farkı çift hanelere (15-5) çıkardı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Wright ve Stojanovski ile etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk çeyreği 25-9 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Simpson ve Burak Can Yıldızlı'nın sayılarıyla giren mavi-beyazlılar, 12. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 33-13. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede rakibine kolay sayı şansı tanımayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 19. dakikada farkı 30 sayıya (55-25) taşıdı, soyunma odasına da 57-29 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan, Sigal Priştine oldu. Konuk ekip, 25. dakikada Lawrence'ın isabetli atışıyla farkı 19 sayıya indirdi: 59-40. Wright ve Kairys'in basketleriyle farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, final periyoduna 73-45 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Demir İnşaat Büyükçekmece, salondan 86-59 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece'de Wright 16, Kairys 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Maçın en skorer ismi ise Sigal Priştine'de 18 sayı kaydeden Lawrence oldu.