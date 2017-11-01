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Demir İnşaat Büyükçekmece evinde galip

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu üçüncü maçında Kosova temsilcisi Sigal Priştine'yi 86-59 mağlup etti.

AA
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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aliaksandr Syrytsa (Belarus), Kfir Mualem (İsrail)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 8, Wright 16, Melih Yıldız, Kairys 15, Moldoveanu 9, Stojanovski 9, Oğulcan Baykan 4, Simpson 11, Burak Can Yıldızlı 7, Burak Selen, Merthan Mutlu 7

Sigal Priştine: Shoshi 6, Berisha 6, Veseli, Rugova 8, Lawrence 18, Esho 9, Azemi, Hajrizi 6, Martin 6

1. Periyot: 25-9

Devre: 57-29

3. Periyot: 73-45

Mavi-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Sigal Priştine ise ilk kez mağlup oldu.
Demir İnşaat Büyükçekmece, karşılaşmaya Kairys ve Moldoveanu'nun basketleriyle ilk 3 dakikada 8-0'lık seri yakalayarak başladı. Mavi-beyazlılar, Walker'ın 4. dakikada kaydettiği isabetlerle farkı çift hanelere (15-5) çıkardı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Wright ve Stojanovski ile etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, ilk çeyreği 25-9 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Simpson ve Burak Can Yıldızlı'nın sayılarıyla giren mavi-beyazlılar, 12. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 33-13. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede rakibine kolay sayı şansı tanımayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 19. dakikada farkı 30 sayıya (55-25) taşıdı, soyunma odasına da 57-29 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan, Sigal Priştine oldu. Konuk ekip, 25. dakikada Lawrence'ın isabetli atışıyla farkı 19 sayıya indirdi: 59-40. Wright ve Kairys'in basketleriyle farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Demir İnşaat Büyükçekmece, final periyoduna 73-45 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Demir İnşaat Büyükçekmece, salondan 86-59 galip ayrıldı.
Demir İnşaat Büyükçekmece'de Wright 16, Kairys 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Maçın en skorer ismi ise Sigal Priştine'de 18 sayı kaydeden Lawrence oldu.

 

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol TakımıFIBA
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