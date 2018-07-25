Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip kampta on üçüncü günü geride bıraktı.Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
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