Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig heyecanu Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak. Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan Demir Grup Sivasspor, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega
Sivasspor ile 26. randevu
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.
Sivasspor’da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.
Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
Trabzonspor 6 sezondur Sivas'ta yenilmiyor
Demir Grup Sivasspor biri İstanbul olmak üzere ev sahibi olduğu 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Ev sahibi ekip attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor'u evinde 6 sezondur yenemiyor. Kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 10 Şubat 2013'te 2-0'lık skor ile elde etti. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer Sivas'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
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