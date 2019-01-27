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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig heyecanu Demir Grup Sivasspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak. Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan Demir Grup Sivasspor, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. 
Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Anthony, Rodallega

Sivasspor ile 26. randevu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.
Sivasspor’da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.
Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor 6 sezondur Sivas'ta yenilmiyor

Demir Grup Sivasspor biri İstanbul olmak üzere ev sahibi olduğu 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Ev sahibi ekip attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor'u evinde 6 sezondur yenemiyor. Kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 10 Şubat 2013'te 2-0'lık skor ile elde etti. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer Sivas'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

 

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