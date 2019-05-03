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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, 3 Mayıs Cuma akşamı, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. İşte, zirve yarışını yakından ilgilendiren Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçına ilişkin tüm detaylar...

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 31. haftanın ilk maçında karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRVE YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ

Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 36 puan ve averajla haftaya 12. sırada girdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, Douglas, Rybalka, N’Dinga, Özer, Emre, Diabate

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

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