Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, 3 Mayıs Cuma akşamı, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. İşte, zirve yarışını yakından ilgilendiren Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçına ilişkin tüm detaylar...
Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 31. haftanın ilk maçında karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
ZİRVE YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇ
Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 36 puan ve averajla haftaya 12. sırada girdi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.
TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, Douglas, Rybalka, N’Dinga, Özer, Emre, Diabate
Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho
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