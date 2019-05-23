Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyon Galatasaray sezonu Sivas'ta kapatıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maçın ne zaman olduğu ve saati ile yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekip, sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. İşte, Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçının detayları...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 24 Mayıs'ta (yarın) Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS platformunda canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN 22. ŞAMPİYONLUĞU
Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti.
Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi. Galatasaray'ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.
TERİM VE DAVALA GÖREV ALAMAYACAK
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.
Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.
Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.
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