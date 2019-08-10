Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçı, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam oynanacak maçın saatinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler, araştırmalarına hız verdi. İşte, Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası maçında bu akşam, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT SPOR'dan canlı yayınlacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Garry Rodrigues yer almadı.
Kafilede şu isimler bulunuyor:
"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."
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