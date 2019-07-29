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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.07.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Demir Grup Sivasspor, Ajax'la 1-1 berabere kaldı

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Demir Grup Sivasspor, Ajax'la 1-1 berabere kaldı

Demir Grup Sivasspor, Hollanda'da sürdürdüğü hazırlık kampında karşılaştığı Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax ile karşılaştı.

Kırmızı-beyazlılar maçta Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle sahaya çıktı. Yedeklerde ise Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Enes Çınar, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Serhiy Rybalka ve Arouna Kone yer aldı.
Ajax ise Erik ten Hag; Varela, Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico, Schöne, Eiting, Ekkelenkamp; Labyad, Huntelaar ve Lang 11'iyle maça başladı.

Mücadelenin ilk yarısında dakikalar 38'i gösterirken Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Ajax atağında 74'üncü dakikada Huntelaar attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı izledi. Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Çalımbay ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında sis nedeniyle ikinci yarısı oynanamayan karşılaşmada, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmiş, Hollanda kampında ise Vitesse ile 1-1 berabere kalmıştı.

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