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Spor Arena
Haber Giriş: 27.01.2020 - 19:11,Son Güncelleme:/

Demir Grup Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

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Demir Grup Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golünü 60. dakikada Garmash kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 41 oldu. Çaykur Rizespor'un puanı 24'e yükseldi.

Detaylar birazdan...

Demir Grup Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor

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