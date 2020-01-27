Haber Giriş: 27.01.2020 - 19:11,
Demir Grup Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golünü 60. dakikada Garmash kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin'den geldi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 41 oldu. Çaykur Rizespor'un puanı 24'e yükseldi.
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