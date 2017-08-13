DEMBELE'YE KAPI KAPANDI

Sarı-siyahlı ekibe geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki Fransız futbolcu, takımının perşembe günkü antrenmanına katılmamıştı.
Borussia Dortmund Kulübü, disiplinsiz hareketleri nedeniyle oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlarını tek başına yapacağını duyurdu.
Alman basını, Barcelona'nın Dembele için 100 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığını iddia ediyor. Dembele, Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 10 gol ve 19 asistle tamamladı.