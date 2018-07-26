Dembele yoksa Edouard var!
Celtic, Moussa Dembele'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta, Odsonne Edouard'ın golleriyle Rosenborg'u 3-1 geçip ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.
Menajer Brendan Rodgers, geçtiğimiz sezon "tek forvet" tercih ederdi.
Çoğu zaman Moussa Dembele'yi, olmazsa Leigh Griffiths'i en ilerde tek olarak izlerdik.
Dün akşamki Rosenborg maçı öncesi, savunmadaki sıkıntılara Dembele'nin de sakatlığı eklenince, Rodgers eskiye döndü ve "4-2-3-1" oynattı.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan, bunların sadece 16'sında ilk 11'de maça başlayan Odsonne Edouard ise Dembele'nin yokluğunda, dün akşam Rosenborg maçına "tek forvet" olarak başladı, attığı 2 golle de turun kapısını ardına kadar araladı.
Geçtiğimiz sezon forma yüzünü sadece 3 kere görebilen Cristian Gamboa da savunmadaki eksikler sonrası sağ bekte görev yaptı.
"Resmi" olarak sezona Alashkert deplasmanında başlayan Celtic, o maça hem Edouard hem de Dembele ile 3-1-4-2 düzeniyle çıkarak şaşırtmıştı.
Dembele'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Griffiths'in de sakatlığını yeni yeni atlatmaya başladığı düşünülürse, Edouard'ın en ileride yer aldığı "tek forvetli" sistemi daha çok göreceğimizi söyleyebiliriz.
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