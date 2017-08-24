DEMBELE "MAKUL" BONUSA KALDI

Ousmane Dembele'nin yılan hikayesine dönen transferinde mutlu son olasılığı giderek yükseliyor. Barcelona ve Borussia Dortmund arasındaki pazarlıklar sürerken İspanyol Sport Gazetesi tarafların 130 milyon Euro bonserviste anlaştıklarını ama bunun ödeme sistemi için görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Habere göre Barcelona 90 milyon Euro garanti vermeyi, kalan 40 milyonu her 50 maça 5 milyon Euro ve şampiyonluklarda bonus gibi ödemelere bağlamayı önerdi. Borussia Dortmund tarafı bonusların daha makul olmasında direniyor. Almanlar, Şampiyonlar Ligi katılımı gibi daha kolay hedeflerle bonuslara hak kazanmayı istiyor. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ne kadar uzak bir ihtimal olduğu düşünülürse, aslında Dortmund kasasına 130 milyon Euro'nun girecek olmasını garanti altına almak istiyor.

Mayıs ayında 20'sini bitirmiş olan Fransız futbolcu ise, Barcelona'ya transferi için gemiler yakmış durumda... Dortmund'da takımla birlikte antrenman yapmasına izin verilmeyen Dembele, izinsiz olarak ülkesine gitti; adeta greve başladı.

BİRİ YATTI, İKİSİNE DEVAM

Barcelona, transfer gündemine aldığı Nice'in orta saha futbolcusu Jeam-Michel Seri'den kesin olarak vazgeçerken Coutinho için Liverpool ile, Di Maria için de Paris Saint-Germain ile temaslarını sürdürüyor. Ancak her iki kulüp de işin maddi boyutuna girmeden söz konusu futbolcuları satmak gibi bir niyetleri olmadığını ısrarla belirtiyor. Coutinho, Liverpool'un dün gece Hoffenheim ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı kadrosunda yer almadı. Menajer Jürgen

Klopp, Barcelona'ya gitmek istediğini kulübe yazılı olarak bildiren Brezilyalı futbolcu için basın toplantısında "Hastalığı devam ediyor" demekle yetinmişti.