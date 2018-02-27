Demba Ba'ya trafik cezası
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında Çin'den transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Konak'ta trafiğe takıldı.
Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde kısa sürede taht kuran Senegalli oyuncu, arabasını Çankaya'daki bir otel önünde hatalı yere park edince cezadan kurtulamadı.
Trafik polisinin Demba Ba'ya park cezası yazdığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.
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