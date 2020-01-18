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Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:10,Son Güncelleme:/

Demba Ba'dan Vedat Muriqi'e gönderme!

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Demba Ba'dan Vedat Muriqi'e gönderme!

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Demba Ba, Vedat Muriqi'e gönderme yaptı.

Süper Lig'de 18. haftada Başakşehir'in Malatyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı kart gören Demba Ba, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.

Kırmızı kart görmesi durumunda cezasını Türkiye Kupası'nda çekme ihtimali olan Demba Ba, Gaziantep FK maçında sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşen ve sonrasında ikinci kırmızı karttan oyun dışında kalarak cezasını kupadaki Kayserispor maçında çekecek olan Muriqi için paylaşımda bulundu.

Demba Ba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hmmmm" ifadelerini kullanarak emojiler bıraktı.

Demba Badan Vedat Muriqie gönderme

Demba Badan Vedat Muriqie gönderme

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