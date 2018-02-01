Demba Ba, Türkiye'den kopamıyor

Senegal göçmeni 7 çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olan ve Fransa'da doğan Demba Ba, futbola 7 yaşında başladı. Profesyonel futbol hayatına Fransa 4. Ligi ekibi Rouen'de başlayan Senegalli golcü daha sonra Belçika'nın Mouscron, Almanya'nın Hoffenheim, İngiltere'nin West Ham United, Newcastle United ve Chelsea takımlarında forma giydi.



Chelsea'den sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Demba Ba, 2015-2016 sezonunda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olduktan sonra da geçen yıl yarım sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak yer aldı.



Demba Ba, bu sezonun ikinci yarısında ise Göztepe'de mücadele edecek.



Kulüp kariyeri

Kulüp kariyerinde 349 maçta 177 gole imza atan Senegalli forvet, maç başında 0,51 gol ortalaması yakaladı. Demba Ba, ilk takımı Rouen'de 26 maçta attığı 22 golle 0,85 ortalamayla maç başına en fazla gol attığı performansı elde etti.



Demba Ba'nın forma giydiği takımlardaki performansları şöyle:

Takım Maç Gol Ort.

Rouen 26 22 0,85

Mouscron 12 8 0,67

Hoffenheim 106 40 0,38

West Ham United 13 7 0,54

Newcastle United 58 29 0,5

Chelsea 51 14 0,27

Beşiktaş 46 28 0,61

Shangai Shenhua 37 29 0,78

TOPLAM 349 177 0,51



Göztepe'ye 2 yabancı oyuncu daha

Süper Lig'de 26. sezonunu geçiren Göztepe, daha önce 31 yabancı oyuncuya şans verdiği ligde ara transfer döneminin son gününde 2 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde ilk olarak Andre Poko'yu transfer eden İzmir temsilcisi dün de Demba Ba ile Wallace Reis Silva'nın transferlerini açıkladı.



Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki TFF 1. Lig kadrosunda yer alan yabancı futbolculardan sadece Leo Schwechlen Göztepe'de yoluna devam ediyor.



Geçen sezon takımın Süper Lig'e çıkmasına katkı sağlayan ve ligin ilk 19 haftalık periyodunda 14 golü bulunan Adis Jahovic, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a gitti.



İlk yarıda forma şansı bulamayan Prince Segbefia ise Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu. Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in forma giydiği Göztepe'de, Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele 53 maçla en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.