Demba Ba Göztepe'yi sırtladı
Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Reis, Traore, Halil Akbunar, Selçuk Şahin (Dk. 60 Rotman), Poko (Dk. 90 2 Leo), Gouffran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Castro, Demba Ba
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou (Dk. 78 Yekta Kurtuluş), Diego, Sakıb Aytaç, Emre Güral (Dk. 72 Jevtovic), Hakan Özmert (Dk. 88 Harun Alpsoy), Vainqueur, Maicon, Deniz Kadah, Doukara
Goller: Dk. 36 ve 74 Demba Ba (Göztepe), Dk. 80 Doukara (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Celustka (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Poko, Dk. 42 Selçuk Şahin, Dk. 76 Rotman (Göztepe), Dk. 36 Vainqueur, Dk. 53 Hakan Özmert, Dk. 64 Diego, Dk. 66 Sakıb Aytaç, Dk. 70 Emre Güral (Antalyaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
36. dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Halil Akbunar'ın pasında ceza alanına girerken meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba, bir süre topla ilerledikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
74. dakikada Göztepe 2. golü buldu. Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
80. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın yaptığı ortada Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
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