« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Demba Ba Göztepe'de

Demba Ba Göztepe'de

Göztepe, Beşiktaşlı eski futbolcu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

İşte Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama;
Son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık.

25 Mayıs 1985 tarihinde Sevres'te dünyaya gelen Demba Ba profesyonel futbol hayatının ilk yıllarında Rouen ve Mouscron takımlarında forma giydikten sonra 2007-2008 sezonunda Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

Hoffenheim'da 3,5 sezon boyunca 106 maça çıkan Senegalli oyuncu bu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırdı. Almanya'dan sonra 2010-2011 sezonu devre arasında İngiltere defterini açan Demba Ba, Premier Lig'te West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi. 3,5 sezon boyunca 122 maça çıkan Ba bu süreçte 50 gol atma başarısı gösterdi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı.

Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

transfer haberleriAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ