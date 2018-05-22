Demba Ba gerçeği ortaya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDemba Ba gerçeği ortaya çıktı!
GeriFutbol Demba Ba gerçeği ortaya çıktı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
22.05.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Demba Ba gerçeği ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demba Ba gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş cephesi söylentilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: Demba Ba ile görüşmelerimiz olumlu şekilde ilerliyor. Tekrar görüşeceğiz. Çin konusu var ama gittiği doğru değil. Bunlar menajer oyunu.

Beşiktaş'ın sözlü olarak anlaştığı Demba Ba’nın dün Çin’in Shanghai Shenhua takımıyla imzaladığı ve eski takımına döndüğü iddiaları ortaya atıldı. Hatta Senegalli oyuncunun 2 yıllık imza attığı, ilk yıl için 12 milyon euro, ikinci yıl için de 8 milyon euro olmak üzere toplam 20 milyon euro kazanacağı belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesinden bu iddialara yalanlama geldi. Demba Ba ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, “Resmi imza yok. Ancak olumsuz bir şey de yok” dedi.

Şu an ibre beşiktaş’tan yana
Siyah-Beyazlı cepheden Demba Ba görüşmeleriyle ilgili gelen görüş şöyle: Bizim oyuncuyla ilgili görüşmelerimizde hiç bir pürüz yok. Çin’den teklif geldiği haberleri doğru ama iddia edilen rakamlar doğru değil. Demba Ba’nın tavrı da şu anda Beşiktaş forması giymekten yana. Ancak bazı menajer oyunları oluyor, ortalığı bulandırmaya çalışanlar var. Demba Ba ile yarın (bugün) bir kez daha görüşeceğiz. Hocamız Şenol Güneş de onun gelmesini çok istiyor. Başkanımız da bu konuda fikrini daha önce açıklamıştı. Şu anda Demba Ba’nın Beşiktaş’a transfer olma ihtimali daha ağır basıyor.

Son durak Antalya’da
Vodafone-Beşiktaş işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleceğin KaraKartalı Projesi’nde Antalya seçmeleri de yapıldı. 27 Mayıs’ta Ankara, 3 Haziran’da da İstanbul’da seçmeleri var. Ardından toplanan 35 çocuk, Nevzat Demir Tesisleri’nde 4 günlük teste tabi tutulacak. En az 3 çocuk alt yapıya kazandırılacak. Dünyanın ilk dijital scouting çalışması olan bu seçmeler futbol ve teknoloji işbirliği açısından da önem taşıyor. (Akşam)

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (22.05.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanlar transferi duyurdu! Ndiaye'nin yerine geliyor...

Fabri sürprizi! Resmen istediler...

Talisca bombası! Cengiz Ünder'in yanına...

Fenerbahçe'de lise arazisi sorunu çözüldü