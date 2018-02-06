Demba Ba geçer not aldı!
253 gün sonra... Göztepe’nin ara transfer döneminde Çin’in Shangai Shenhua takımından büyük umutlarla transfer ettiği Demba Ba, Sarı-Kırmızılı forma ile dün ilk maçına çıktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Sabri Sarıoğlu’nun yerine oyuna dahil olan Senegalli golcü, ilk maçındaki performansıyla geçer not aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, “Fiziksel olarak her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Bugün oynamam da çok önemliydi. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağım” dedi. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle