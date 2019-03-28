Demba Ba'dan Amerika'ya: O bayrak neden dalgalanıyor?
Demba Ba, Amerika'nın Ay’a yaptığı yolculuğun kurmaca olduğunu bahsi geçen fotoğrafın Hollywood stüdyolarında çekildiğini ifade etti.
Başakşehir’in yıldız futbolcusu Demba Ba, Amerika'nın Ay’a yaptığı yolculuğun kurmaca olduğunu bahsi geçen fotoğrafın Hollywood stüdyolarında çekildiğini ifade etti.
ABD’nin Ay’a yolculuk yaptığına inanmadığını söyleyen Demba Ba, Twitter hesabından “ABD 2024’te Ay’a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay’da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bana kalırsa fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi” açıklamasını yaptı.
Qu’ils commencent par en envoyer un déjà. Pas d’atmosphère sur la lune donc pas de vent. Pourquoi le drapeau flotte alors 🤷🏿♂️🤦🏿♂️😂🤣. C’est une photo prise dans les studios de #Hollywood #lol https://t.co/lhIrfDOql0— Demba Ba (@dembabafoot) 27 Mart 2019
Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry de daha önce yaptığı bir açıklamada ABD’nin Ay’a yolculuk yaptığına inanmadığını belirtmişti.
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