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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.03.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Demba Ba'dan Amerika'ya: O bayrak neden dalgalanıyor?

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Demba Ba'dan Amerika'ya: O bayrak neden dalgalanıyor?

Demba Ba, Amerika'nın Ay’a yaptığı yolculuğun kurmaca olduğunu bahsi geçen fotoğrafın Hollywood stüdyolarında çekildiğini ifade etti.

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Demba Ba, Amerika'nın Ay’a yaptığı yolculuğun kurmaca olduğunu bahsi geçen fotoğrafın Hollywood stüdyolarında çekildiğini ifade etti.

ABD’nin Ay’a yolculuk yaptığına inanmadığını söyleyen Demba Ba, Twitter hesabından “ABD 2024’te Ay’a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay’da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bana kalırsa fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi” açıklamasını yaptı.

 


Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry de daha önce yaptığı bir açıklamada ABD’nin Ay’a yolculuk yaptığına inanmadığını belirtmişti.

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